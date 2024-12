Serieanews.com - Serie B, playoff a rischio: come funziona e quante volte è capitato negli ultimi 20 anni

inB potrebbero non disputarsi: vediamoil regolamento e gli episodi simili capitati in passatoLaB 2024/25 si avvia verso la fase cruciale della stagione e,ogni anno, gli occhi sono puntati sulla lotta per i. Attualmente, il distacco tra la terza e la quarta classificata si fa sempre più marcato, alimentando il dibattito su un possibile scenario senza spareggi.IdiB quest’anno potrebbero non giocarsi (AnsaFoto) –anews.comCon il Pisa saldamente al terzo posto e la Juve Stabia in quarta posizione ma a 9 punti di distanza, ilche inon si disputino non è più solo un’ipotesi teorica. Ma quanto spesso si verifica una situazione del genere nella storia del campionato cadetto? E quali sono le regole che lo determinano?Dal 2004-2005, stagione in cui isono stati introdotti nel campionato cadetto, esiste una regola precisa: gli spareggi non si disputano se la terza classificata chiude il campionato con un distacco di almeno 14 punti dalla quarta.