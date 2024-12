Ilrestodelcarlino.it - Seggio, riattivata la frana: "Intervenire a monte"

Ancora unasulla strada comunale di(Civitella) e ancora una volta sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e Civitella. Il fronte distava infatti interessando la strada con il rischio concreto di lasciare isolato la frazione. Il Gruppo operativo speciale movimento terra (Gos Mmt) alle 17 di sabato scorso ha risolto però la situazione. Nessun danno alle persone e alle cose. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. "Siamo alle solite – commenta il sindaco Claudio Milandri –, la situazione su questa strada comunale è veramente seria e al rischio per persone e cose si aggiungono i rimpalli della burocrazia. Io sono anche un funzionario pubblico e quindi non faccio critiche qualunquistiche, ma a ragion veduta. La situazione non è semplice, perché se è vero che per la viabilità di questa strada martoriata sono a disposizione circa 400mila euro e la gara d’appalto è in corso, i lavori inizieranno solo in primavera.