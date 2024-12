Sai che fuori… Maxime spiffera tutto a Shaila e il Grande Fratello non fa in tempo a censurare

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mbanda è un nuovo concorrente del. Il giocatore di rugby è entrato nella Casa durante la puntata di lunedì 16 dicembre del reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste.Nella stessa puntata, sono entrate anche Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.Classe 1993,Mbanda, 31 anni, è nato a Roma e ha origini del Congo. Gioca a rugby fin da quando aveva 9 anni e nel 2016 ha debuttato nella nazionale italiana di rugby. Oltre alla sua carriera da rugbista,è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per meriti umanitari dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Durante la pandemia da Covid-19,ha prestato servizio volontario per la Croce Gialla di Parma.