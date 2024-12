Pronosticipremium.com - Saelemaekers un fattore, Ranieri sorride: il Parma una conferma

Una vittoria tranquilla ed abbondante con una prestazione di alto livello era tutto ciò che serviva alla Roma per cancellare la brutta sconfitta di Como e tornare a correre in campionato. Contro ili giallorossi hanno risposto presente, dando dimostrazione di come questa squadra abbia qualità che fino a questo momento non ha sfruttato a dovere. Seppur la rosa non sia da vittoria dello Scudetto,sa di avere a disposizione giocatori che da qui al termine della stagione possono dare un importante contributo alla causa giallorossa.Uno di questi è sicuramente Alexis, che per diverso tempo non ha potuto mettersi a disposizione di questa squadra. Il brutto infortunio alla caviglia con il Genoa, quando ancora in panchina sedeva De Rossi, con annessa operazione, è ormai alle spalle ed ora il belga si sta imponendo come insostituibile per la Roma.