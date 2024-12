Sport.quotidiano.net - Powervolley, serata no. Reggers è l’unico a salvarsi

Una brutta Allianz Milano si schianta contro una Lube Civitanova precisa ed efficiente e che si impone all’Eurosuole Forum per 3 set a 0. Un buon auspicio in vista della sfida dei quarti della Del Monte Coppa Italia, in programma sempre in terra marchigiana, il 29 dicembre e brutti segnali per i meneghini. La partita non è mai in discussione e il match inizia in salita per merito degli avversari e di un Mattia Bottolo in gran forma. Nei primi minuti, si vede solo l’opposto belga Ferreche si salva): i lombardi sono infatti sempre costretti a inseguire. Gli ospiti si trovano sotto per 8 a 15 e fanno fatica a entrare in partita. Di minuto in minuto, i ragazzi di coach Piazza provano a reagire, ma è troppo tardi per riaprire il parziale. L’Allianz continua ad arrancare e fa fatica a muro e a ricostruire il gioco.