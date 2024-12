Tvzap.it - Paolo Fox, l’oroscopo di Natale 2024: le previsioni segno per segno

Leggi su Tvzap.it

Fox,del: leper– Ormai ci siamo, manca pochissimo al. E per chi crede nelle stelle,diFox è un appuntamento imperdibile. L’astrologo ha fatto la sua classifica, in riferimento alla settimana tra il 23 e il 29 dicembre. Qualcuno può gioire, qualcun altro avrà davanti a sé giorni faticosi. Al 12esimo posto c’è il Sagittario, con la speranza che il weekend sia favorito con la Luna nel. Per quanto riguarda le relazioni interpersonali, c’è Giove in opposizione e serviranno relax e vacanze. ( dopo le foto)Leggi anche: Branko,di NovembreLeggi anche:di Novembre: la classifica dei segni fortunatiFox,del: lediFox per ilsi è poi spostato sull’Ariete in undicesima posizione: “Avrete una situazione particolare perché sarete impetuosi e vicini allo scontro.