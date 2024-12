Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-COMO 2-0: jolly Carlos Augusto, Lautaro in letargo

Voti, top e flop di, match di San Siro valido per la 17° giornata del campionato. Il brasiliano e il missile di Thuram lanciano la formazione di InzaghiMartinez (LaPresse) – Calciomercato.itSommer 6,5Bisseck 7 (74? de Vrij SV)Bastoni 6,57,5Dumfries 5,5Barella 5,5 (74? Zielinski SV)Calhanoglu 6,5Mkhitaryan 6 (89? Frattesi SV)Dimarco 5,5 (80? Buchanan SV)Thuram 7,5Martinez 5 (89? Taremi SV)Allenatore: Inzaghi 6,5TOP7,5 – Ci ha preso gusto l’ex Monza. Secondo gol consecutivo, stavolta di capitale importanza dopo il guizzo nel tennistico 6-0 alla Lazio. In più, un salvataggio determinante sul cross di Belotti. Esterno alto o braccetto (come stasera) non fa differenza: titolare aggiunto per Simone Inzaghi.