Scuolalink.it - Novità sulla Carta del Docente: ampliamenti e indagini sugli illeciti

Ampliamento dei beneficiari e modifica degli importi Ladel, strumento destinato all’aggiornamento professionale degli insegnanti, cambia volto. Con le nuove misure, aumenta la platea dei beneficiari e si introduce una rimodulazione degli importi, non più garantiti a quota 500 euro come in passato. Tuttavia, questa importantesi affianca a un’indagine della Procura di Cosenza che ha portato alla luce numerosi utilizzi impropri del bonus docenti, provocando provvedimenti disciplinari e sequestro di somme significative. Sanzioni per 300 docenti coinvolti Circa 300 insegnanti sono stati accusati di aver utilizzato in modo illecito il bonus docenti. Le sanzioni adottate includono la sospensione dal servizio per tre o quattro giorni, il blocco dello scatto stipendiale, la revoca del bonus per un anno e l’obbligo di restituire il triplo della somma spesa illegalmente.