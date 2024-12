Anteprima24.it - Napoli all’avanguardia nel marketing digitale: Hub Affiliations e FAMACS uniscono le forze

Tempo di lettura: 4 minutisi conferma ancora una volta fucina di innovazione e creatività, questa volta nel mondo dele della comunicazione. L’acquisizione del 65% diSRL da parte di Hub, entrambe realtà nate e radicate nel capoluogo campano, rappresenta un passo significativo verso l’internazionalizzazione dei servizi SEO e dinel settore gaming. Questa sinergia tra due eccellenze napoletane non solo rafforza la leadership di Hub, player di riferimento nell’affiliazione online, ma proietta l’intera scena imprenditoriale della città su un palcoscenico globale, dimostrando comepossa essere protagonista nel campo delle strategie digitali più innovative.Acquisizione: nuove opportunità di crescita per lae Hubrappresentano un esempio concreto di comestia emergendo come polo innovativo nel panoramaitaliano.