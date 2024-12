Morte choc di un finanziere | a pranzo con la compagna va in bagno e si spara

Leggi su Dayitalianews.com

Doveva essere una domenica tranquilla da trascorrere fuori con la propria, mangiando in una delle tante fraschette in zona Borgo San Rocco ad Ariccia, invece per un58enne la giornata di ieri, 22 dicembre, si è trasformata in una tragedia.Il suicidio delL’uomo, un 58enne della Guardia di Finanza, era nativo di Afragola, in provincia di Napoli, ma da tempo abitava a Roma dove prestava servizio al Ministero dell’Economia. Secondo la ricostruzione ilsi era recato in una fraschetta con la, quando ad un certo punto si è alzato ed è andato in, da dove si è sentito un rumore sordo: era la sua pistola che aveva esploso un colpo.I presenti si sono subito precipitati ine si sono ritrovati dinanzi ad una scena raccapricciante: l’uomo sanguinante riverso a terra.