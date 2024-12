Mistermovie.it - Mister Movie | Curiosità Mamma Ho Perso L’aereo, Daniel Stern svela la scena della Tarantola

Scopri la storia, i retroscena e il successo straordinario di Mamma Ho Perso L'aereo, il film natalizio che ha segnato un'epoca, lanciando Macaulay Culkin e regalando risate indimenticabili.

"Mamma Ho Perso L'aereo": Il Cult Natalizio che Continua a Conquistare Generazioni

Quando Mamma Ho Perso L'aereo fece il suo debutto nel 1990, le recensioni furono inizialmente discordanti. Tuttavia, il pubblico non tardò a riconoscerne il valore, grazie a un mix vincente di umorismo, un cast brillante e una colonna sonora memorabile. Il film incassò ben 476,7 milioni di dollari in tutto il mondo, un record che lo rese la commedia live-action più redditizia fino al 2011.

Non solo: questa pellicola è stata la rampa di lancio per Macaulay Culkin, che divenne uno dei volti più celebri degli anni '90.