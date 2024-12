Romadailynews.it - MediCinema presenta al Policlinico Gemelli: Mufasa. Una proiezione per i piccoli pazienti pediatrici.

Leggi su Romadailynews.it

Italia e FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS creano un Natale speciale per ie le loro famiglie, un’attenzione particolare per sostenerli in un periodo in cui non dovrebbero esserci preoccupazioni ma speranza.Per tutto il mese di dicembre, le attive associazioni cittadine Balduina’s e Rete Trionfale, limitrofe al, per il secondo anno consecutivo hanno condotto con successo una campagna di raccolta doni, giocattoli e libri nuovi che sono stati consegnati la mattina di giovedì 19 dicembre nei reparti. Gli abitanti dei due quartieri hanno risposto con slancio insieme a molti negozianti, che si sono offerti di essere anche punti di raccolta per questi doni, creando una rete di solidarietà e continuità tra territorio e ospedale.