Marotta | Rinnovo Inzaghi? Fisiologico! Cardinale confuso verità un’altra!

Manca pochissimo all’ultimo match del 2024 a San Siro. Prima di Inter-Como Giusepperisponde alle domande dei giornalisti di Dazn.– Giuseppeespone il proprio punto di vista prima di Inter-Como: «Ildi? Non stiamo parlando di contratto, prendiamo atto del fatto che Simone si è inserito molto bene nel nostro club. Ha dimostrato con i fatti che è un allenatore molto bravo, oltre che vincente. Per cui è abbastanzache questo rapporto possa proseguire visto che entrambe le parti vogliono continuare. Per cui siamo molto soddisfatti. Ma in questo momento non ne stiamo parlando, ne parleremo più avanti».Le parole diprima di Inter-ComoPER LE RIME! – Giuseppecontinua: «? Sono dichiarazioni inopportune, fuori luogo e offensive.