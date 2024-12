Ilgiorno.it - Lupi sempre più vicini alle case, un esemplare a caccia di cibo nell’immondizia della raccolta differenziata

Santo Stefano Lodigiano (Lodi),23 dicembre 2024 – Continuano gli avvistamenti dinel Basso Lodigiano. E ora gli animali sonopiùai centri abitati. Anche se, al momento, non si sono mai verificate aggressioni ai danni dell'uomo. L'episodio più cruento, che aveva avuto per protagonista, nel territorio, era avvenuto a San Fiorano, ad aprile 2024. All'epoca ipredatori sono entrati in azione nelle vicinanze dell'ex base Nato. E hanno sbranato 29 agnellini sistemati in un recinto. L'avvistamento di Santo Stefano Lodigiano, invece, è avvenuto in località Chiavicone. Un uomo di San Colombano al Lambro transitava davanti ad alcune ville6. E l'animale era intento a rovistare, in cerca di, nell'immondizia posizionata davanti all'immobile, per permettere laporta a porta.