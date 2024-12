Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: iniziata la prima manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.01 Partito Linus Strasser10.01 Noel chiude lain 53.24 senza alcuna sbavatura.10.00 Si parte!la gara di Clement Noel.9.59 Pronto al cancelletto di partenza Clement Noel.9.57 Laè stata tracciata da Wolfgang Erharter, tecnico austriaco.9.54 Alex Vinatzer è reduce dall’ottavo posto di ieri in gigante. L’azzurro insegue un buon risultato anche tra le porte strette dove quest’anno vanta al massimo un decimo posto, ottenuto in Val d’Isere. Un buon piazzamento sarebbe fondamentale per tornare a scalare la starting list.9.51 Questa la start list delladelloodierno:1. NOEL Clement (FRA)2. STRASSER Linus (GER)3. HAUGAN Timon (NOR)4. MCGRATH Atle Lie (NOR)5. KRISTOFFERSEN Henrik (NOR)6.