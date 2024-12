Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle Ahmad dà spettacolo e punti perfetti

Petrovic sv. In campo tre minuti. Ha un rimbalzo. Ma fa vedere che è figlio dell’altra sponda dell’Adriatico. Comis n.g. Stazzi n.g. Maretto 6 Un paio di buone cose, applicazione sotto il profilo difensivo ma i falli alla fine hanno pesato. Chiude con 2 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori. Imbrò 7. Una gara sopra la media e sta in campo con buona personalità: dirige bene le danze. Nessun eccesso in fase offensiva e alla fine porta a casa un 2 su 3 da sotto e un 2 su 4 da fuori, il tutto condito con buoni 5 rimbalzi. Una sua bomba a partita calda e con Cremona in risalita importante. De Laurentis 6,5. Nel sistema delle rotazioni sta in campo 21 minuti, ma è l’unico che tiene bene il centro dell’area dei tre secondi. Perché è il suo mestiere. Chiude con un 3 su 3 da sotto e 3 rimbalzi. King 7.