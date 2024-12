Scuolalink.it - La protesta del comitato precari uniti contro il concorso PNRR2: ‘Un regalo amaro da parte del ministro Valditara’

Di seguito il comunicato stampa giunto in redazione dadelper la Scuola sulla recente pubblicazione del bando di: lailAidella scuola è giunto, a ridosso del Natale, undadel Ministero dell’Istruzione e del Merito: il nuovo. La pubblicazione del bando, avvenuta lo scorso 11 dicembre, ha provocato profondo sdegno negli insegnantie idonei delper la Scuola, che ravvisano la più totale assenza di rispetto dadel Governo per chi ha sostenuto per anni la scuola e per chi ha dimostrato sul campo le proprie competenze. A esacerbare ancora di più la situazione, si è aggiunto il fatto che al Ministero dell’Istruzione era stata più volte indicata la necessità di modificare le modalità di reclutamento, al fine di renderle più flessibili, in modo da evitare il contenzioso della procedura di infrazione.