Ultimouomo.com - Joao Fonseca: conoscerete la sua velocità

Leggi su Ultimouomo.com

Prima di tutto, bisogna guardare alla; quella dei piedi, quella della pallina, quella del braccio. Il tennis è uno sport di tempi e spazi, e certi giocatori, i migliori di oggi, sembrano strangolarli. Sul campo da tennis non sembra circolare più ossigeno, e per gli avversari scendere a compromessi con questa realtà accelerata non è facile. La differenza di livello si nota su questo: avere a che fare con la.È la prima cosa che ci colpisce, a un livello subconscio, epidermico, anche solo guardando una partita. Ci accorgiamo che qualcosa non va. Certi colpi attraversano l’aria troppo rapidamente; così rapidamente che sussultiamo un po’, dal televisore, come di fronte a immagini troppo violente. Ti sono rimasti da fare dei regali e il tempo è finito? Un abbonamento a Ultimo Uomo è il regalo perfetto per chi è in ritardo.