Inter-Como Bisseck chiamato agli ‘straordinari’ Importanza crescente

vedrà nuovamente la presenza di Yanndal primo minuto, una costante dopo l’infortunio occorso a Benjamin Pavard nella sfida tra i nerazzurri e il Lipsia in Champions League.IL PUNTO –è una sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A, anche se per l’si tratterà del sedicesimo incontro in campionato dato il match da recuperare contro la Fiorentina. Tra i titolari di Simone Inzaghi per la sfida contro i lombardi vi sarà anche Yann, ormai una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico piacentino per il campionato, la Champions League e non solo. L’del tedesco per il club nerazzurro, resa evidente da questo inizio di stagione, è diventata ancora più tangibile dopo che l’infortunio di Benjamin Pavard ha “costretto” Inzaghi a schierarlo sempre, in tutte le competizioni e nei vari ruoli della difesa.