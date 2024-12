Thesocialpost.it - Il vento forte abbatte un albero: morta una donna, ferita un’altra

Leggi su Thesocialpost.it

Roma, dramma a Colli Aniene in una giornata di. Unè crollato in via Cesare Massini, travolgendo alcune persone. La tragedia si è verificata poco dopo le ore 12, causando la morte di unae il ferimento di, trasportata d’urgenza in ospedale.Leggi anche: Marche, allertae forti temporali, alberi caduti e numerosi disagiLa dinamica della tragediaSecondo le prime informazioni, sul luogo dell’incidente erano presenti anche dei bambini, che sarebbero fortunatamente in buone condizioni. La vittima si trovava insieme a un’amica al momento del crollo.Immediato l’interdegli agenti della polizia di Stato, dei vigili del fuoco e degli operatori sanitari per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento, ma le forti raffiche dipotrebbero aver contribuito al cedimento dell’