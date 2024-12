Thesocialpost.it - Il tonno più contaminato da mercurio? Ecco qual è e da dove viene

Leggi su Thesocialpost.it

Si sente parlare sempre più spesso dida. È verità o leggenda metropolitana? I risultati più attendibili pubblicati sulla presenza dinelin scatola non lasciano dubbi, e sono contenuti nello studio “Toxic tuna” condotto in 5 paesi dalla Ong francese Bloom con l’obiettivo di denunciare livelli elevati del metallo pesante nelle conserve in vendita in Europa. Non solo: i ricercatori evidenziano una anomalia nel limite di legge fissato dall’Unione Europea, considerandolo “troppo generoso” nei confronti le imprese del settore:infatti tollerato 1 mg/kg dinelquando invece in pesci largamente consumati come il merluzzoammesso solo fino allo 0,3 mg/kg. Ebbene, il test di Bloom fa il paio con quello pubblicato nel numero di ottobre 2023 del Salvagente: anche in quella occasione in tutti e 16 i campioni dianalizzati fu trovatoe, seppur in concentrazioni mai superiore al consentito, i tenori ricalcano la media registrata da Bloom.