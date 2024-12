Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN cose da sapere per iniziare

of thesi apre con una serie di filmati davvero suggestivi, ma oggi non sono qui per parlarti di “quanto è bello visivamente” ma della Giudaof thedapered affrontare il gioco al meglio, per riuscire a dominare il regno e far valere il titolo di Portalanterna.Tutte le statistiche diof thee il loro funzionamentoInof thetroviamo 6 Attributi, noi le chiamiamo erroneamente Statistiche per comodità e comprensione del testo, questi sono:ForzaAgilitàCostituzioneVitalitàRadiositàInfernoOgni attributo, controlla delle precise voci delle nostre statistiche e come in tutti gli RPG che si rispettano, l’aumento delle stat rispetto ad ogni punto attributo assegnato, è inversamente proporzionale, quindi, più punti assegnerete ad un singolo attributo e più la variazione nelle statistiche sarà bassa, fino a necessitare anche di 2 punti per vedere un cambiamento magari.