Guaccero vince Ballando con le stelle | Carolyn Smith polemizza sul podio

News tv.con le”:polemica suloggi è stata ospite da Massimiliano Ossini a UnoMattina dove, insieme a Rossella Erra, Samanta Togni e Veera Kinnunen, ha commentato ildicon le. Le polemiche non sono mancate e non tanto per il primo posto di Bianca, giudicato meritatissimo, ma per gli altri due. Gli ospiti hanno spiegato che al secondo posto avrebbe dovuto esserci Federica Nargi non la Pellegrini. ( dopo le foto)Leggi anche: “con le”, il gesto dellanon passa inosservato: cosa succede davanti al pubblicoLeggi anche: “”, Mariotto in sedia a rotelle: cos’è successoBiancacon le”:polemica sul“Sono d’accordissimo, veramente d’accordo, quella non era la mia classifica”, ha dichiaratoa UnoMattina oggi, lunedì 23 dicembre 2024.