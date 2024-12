Movieplayer.it - Grande Fratello anticipazioni di stasera: immuni, ingressi a sorpresa e nomination del 23 dicembre

Diciannovesimo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: questa sera due concorrenti otterranno l'tà grazie al voto del pubblico, 23, iltorna su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena. Un nuovo ingresso nella casa rischia di mettere ulteriormente in crisi il rapporto tra Shaila e Lorenzo, mentre sette concorrenti sono al televoto per conquistare l'tà nelle prossime. Ecco cosa aspettarsi dalla puntata pre-natalizia del reality. Apertura della serata con Alfonso Signorini Come di consueto, Alfonso Signorini darà il via alla puntata con i saluti al pubblico e alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare gli sviluppi della serata. In studio sarà presente anche Rebecca Staffelli, conduttrice di .