Anteprima24.it - Gdf Benevento, operazione ‘Natale sicuro’: sequestrati nel Sannio oltre 160mila articoli non conformi

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, con l’approssimarsi del periodo natalizio, ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali che pongono in vendita luminarie, addobbi natalizi e giocattoli nell’ambito del piano di intervento per il contrasto all’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti, insicuri, recanti false o fallaci indicazioni di origine, nonché alle forme di abusivismocommerciale organizzato. In particolare, i militari del Gruppo dihanno rinvenuto presso un esercizio commerciale di San Giorgio del1.373di vario genere esposti per la vendita, tra i quali prodotti per l’igiene personale, accendini e buste con bigliettini natalizi privi delle indicazioni relative all’origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.