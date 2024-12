Lanotiziagiornale.it - Emergenza carcere, crescono il sovraffollamento e il numero di suicidi in prigione

Cresce ile cresce anche ildiin. Il report di fine anno dell’Associazione Antigone mostra una situazione critica per le carceri italiane, con un aumento della popolazione detenuta che viene ritenuto semplicemente “insostenibile”. Al 16 dicembre, in Italia le persone detenute erano 62.153. Ma i posti disponibili sono solamente 51.320. Di questi, tra l’altro, 4.462 non sono effettivamente disponibili per inagibilità o manutenzioni. Il che vuol dire che la capienza effettiva scende a quota 47mila circa, per un tasso di affollamento che raggiunge il 132,6%.Preoccupa il tasso di crescita dei detenuti: a fine 2023, infatti, erano 60.166, ovvero circa 2mila in meno di oggi. Ma da allora “i posti effettivamente disponibili sono diminuiti significativamente”.