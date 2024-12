Quotidiano.net - Elty rivoluziona la sanità digitale: app healthcare DaVinci Salute registra un milione di prenotazioni l'anno

Undil', con un tasso di crescita mensile del 30 per cento: sono i numeri di, l'app dell'azienda, parte del gruppo Unipol, lanciata a marzo 2024 per rendere lafisica e mentale sempre più accessibile. "Lavoriamo con un alto investimento tecnologico eper dare accesso ai cittadini a tutti i servizi legati alla, a prescindere che siano servizi fisici, come visite enei poliambulatori o dal medico di famiglia oppure virtuali, con visite eonline e video chat", spiega all'ANSA Stefano Casagrande, ceo & co-founder di. La società opera innanzitutto con un gestionale in cloud rivolto ai medici di base, che permette loro di risparmiare fino al 30% del tempo dedicato alle attività amministrative, come l'inserimento dei dati clinici dei pazienti, la compilazione delle ricette o la gestione degli appuntamenti.