Linkiesta.it - Due commissioni indagheranno sugli allarmi che avvisavano del rischio Abdulmohsen

Leggi su Linkiesta.it

Il governo tedesco indagherà per chiarire se l’attentato al mercatino di Natale in cui sono morte cinque persone e ne sono rimaste ferite 200, avrebbe potuto essere evitato. È emerso infatti che la polizia aveva ricevuto molteplici avvertimenti sull’ideatore del gesto.Il ministro degli Interni, Nancy Faeser, ha dichiarato ieri che i responsabili dei servizi segreti nazionali saranno sentiti da dueparlamentari che inizieranno a lavorare nei prossimi giorniSi sa che l’uomo arrestato sulla scena dell’attacco di venerdì a Magdeburgo è uno psichiatra di origine saudita identificato come Taleb al-, 50 anni. Le sue minacce online di uccidere cittadini tedeschi e “punire” la tolleranza nei confronti dell’immigrazione era in effetti nota agli inquirenti, così come altri precedenti reati registrati dalle forze dell’ordine nel recente passato.