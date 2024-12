Pianetamilan.it - Ciccio Graziani su Jimenez: “Sta facendo bene, ma Theo va recuperato”

Leggi su Pianetamilan.it

, intervenuto ai microfoni di Mediaset, ha espresso il proprio punto di vista su Alex, il giovane terzino sinistro che ha preso momentaneamente il posto diHernandez nella formazione del Milan. Il giocatore spagnolo, arrivato in rossonero nell’estate del 2023 dalla cantera del Real Madrid, ha saputo farsi trovare pronto in un momento delicato per la squadra.ha dichiarato: “sta, mava. C’è questo rapporto difficile con Fonseca, ma fino a un anno fa era uno dei terzini più forti al mondo. Se accetterei 40-50 milioni per? Ad oggi no. Ma andrebbero capite le dinamiche. Se ci fosse una rottura, lo venderei anche a meno.”, nonostante la giovane età, ha impressionato per la sua maturità e naturalezza nel ricoprire un ruolo storicamente delicato al Milan, ereditando una posizione che in passato è stata di un simbolo come Paolo Maldini.