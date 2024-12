Dilei.it - Chi è Justin Baldoni, l’attore denunciato da Blake Lively

Tra le notizie oltreoceano che stanno facendo il giro del mondo accendendo la curiosità di molti fan, quella relativa alla denuncia mossa danei confronti diha e continua ad avere una certa risonanza.Una diatriba iniziata in seguito all’uscita del film It ends with us, di cuiè regista e co-protagonista insieme alla reginetta di Gossip Girl, e culminata dalla scelta didi denunciare il collega per molestie sessuali.Chi èNato il 24 gennaio 1984 a Los Angeles e poi cresciuto in Oregon,è un regista e attore americano. Di origini italiane da parte di padre,si mostra fin da ragazzo un grande amante dello sport: al liceo pratica calcio e corsa su pista, oltre a esibirsi come deejay in una stazione radiofonica locale.