Cenone 2024: il costo del menu aumenta del +6% per la Vigilia di Natale e del +9% per Capodanno.

Siamo ormai alle porte delle festività di fine anno e le famiglie, oltre alla corsa per gli ultimi regali, iniziano a preparare idelle feste. Anche quest’anno si farà particolare attenzione al risparmio, nonché ad evitare sprechi inutili e dannosi.Dall’indagine effettuata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori è emerso che la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena delladipresso la propria abitazione o in quella di parenti e amici (all’interno o fuori la propria regione), circa il 32,3% prenoterà almeno uno tra il pranzo die ladifuori casa, presso un ristorante o un locale adibito all’organizzazione di eventi. In crescita anche la tendenza a ordinare, a casa, piatti pronti presso servizi di catering e ristorazione (perché no, unendo necessità e solidarietà rivolgendosi a cooperative sociali che portano avanti progetti solidali e di inclusione).