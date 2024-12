Lettera43.it - Caso Floriani Mussolini, la Juve Stabia: «Il nostro pubblico reagisce sempre così ai gol»

Leggi su Lettera43.it

Laha diffuso una nota ufficiale per rispondere alle critiche emerse dopo l’esultanza delstabiese per il goal di Romano, pronipote di Benito, nella partita vinta contro il Cesena per 1-0. Nel video circolato online, si vedono i tifosi alzare le mani e gridare il cognome del giocatore, suscitando accuse di apologia del fascismo.Romano(yes the great-grandson of Benito) scores forin Serie B & the rest is.bizarre.pic.twitter.com/2pF1cxYgSb— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) December 22, 2024Il presidente dellaAndrea Langella: I nostri ideali non cambiano in base al cognome dei nostri tesserati»La società campana ha respinto ogni addebito, sottolineando che si trattava di una celebrazione consueta: «Dalspeaker viene annunciato il nome del calciatore autore del goal e i tifosi, come, urlano il cognome con enfasi, alzando le braccia in segno di gioia per la squadra della propria città», si legge nella nota.