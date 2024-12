Pianetamilan.it - Ancelotti: “Contro il Milan abbiamo toccato il fondo. Poi abbiamo …”

Leggi su Pianetamilan.it

Carlo, ex allenatore delora sulla panchina del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa. Egli si è espresso dopo la vittoria in campionato per 4-2il Siviglia. Grazie a questa vittoria, i Blancos si sono portati a -1 dall'Atletico Madrid, capolista della Liga spagnola. L'ex rossonero è tornato a parlare della sconfittailin quest'edizione della UEFA Champions League, quando i rossoneri vinsero 1-3 al Bernabeu grazia ai gol di Malick Thiaw, Alvaro Morata e Tijjani Reijnders. Ecco le parole disu quella partita, giocatasi ad inizio novembre: "La sconfittailè stato il momento in cuiil. Dopo quella sconfitta, mparlato e sistemato le cose. Siamo tornati esistemato le cose. Il voto per la mia squadra è un eccellente in tutti gli aspetti.