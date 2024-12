Oasport.it - Volley, Perugia e Trento soffrono ma conquistano 3 punti. A Civitanova il big match della 13ma di Superlega

Leggi su Oasport.it

Primeclasse sugli scudi nella 13ª giornata di. Al successo di Piacenza nell’anticipo di ieri, fanno eco le vittorie non semplici diin casa contro Padova e disul campo di Taranto, mentre la Lube, al rientro dal torneo mondiale in Brasile, travolge con un secco 3-0 l’Allianz Milano, reduce dalla battaglia di Champions con gli austriaci del Tyrol Innsbruck.La Sir Susa Vimfatica più del previsto ma mantiene la velocità di crociera battendo 3-1 tra le mura amiche una coriacea Sonepar Padova. Nel primo set la squadra veneta mette a più riprese in difficoltà la capolista che ritrova in panchina Russo. Padova guadagna un piccolo vantaggio nel finale e lo fa fruttare fino al 25-23 che apre a sorpresa ildel PalaBarton.non si scompone e reagisce scattando avanti 8-5 nel secondo set e mantenendo il vantaggio fino al 25-21 che frutta il pareggio.