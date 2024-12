Ilrestodelcarlino.it - Vicini ai pazienti e ai medici . L’Imolese e i carabinieri portano doni in ospedale

Giorni speciali per l’Santa Maria della Scaletta. Un momento di grande gioia, quello dell’altra mattina, quando i rappresentanti delCalcio 1919 hanno fatto visita ai piccolidel reparto di Pediatria e Nido, portando con loro non solo il calore del Natale ma anche tanti regali. La generosità del club si è manifestata in una cascata di panettoncini, pandorini e adorabili orsetti di peluche, insieme a vari gadget della squadra. Ogni bambino ricoverato ha ricevuto un pezzetto di quella magia natalizia. "Per noi è sempre un immenso piacere portare allegria ai bambini – commenta Manuela Salici, area marketing del club –. Sono il nostro futuro, sia come comunità che come potenziali atleti delle nostre squadre e come tifosi. Vogliamo che sappiano che siamo qui con loro".