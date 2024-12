Ilgiorno.it - Una serata di inclusione. In 305 alla cena solidale per i ragazzi speciali

Un successo la: la sala delle feste del Museo del Tessile ha ospitato 305 commensali per l’evento dedicato ae ragazze, famiglie e accompagnatori, organizzata dall’assessorato all’guidato da Paola Reguzzoni . L’iniziativa ha regalato momenti di allegria e sollievo e ha ricordato a tutti il valore della condivisione e della solidarietà, soprattutto a pochi giorni dal Natale.seconda edizione dopo quella dell’anno scorso, ha confermato l’importanza dell’intento: offrire un momento di convivialità in un periodo particolare a chi vive solo, o in situazioni di fragilità o di bisogno. A rendere laancora più speciale la musica della Belotti band e i momenti di spettacolo proposti da Diego Barbati. Camerieri per una sera il sindaco Emanuele Antonelli, gli assessori Luca Folegani, Mario Cislaghi e Chiara Colombo, la presidente del consiglio Laura Rogora e i consiglieri Simone Orsi, Orazio Trida, Vincenzo Marra e Santo Cascio.