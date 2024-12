Ilrestodelcarlino.it - Uccisa dal marito, Emanuela poteva essere salvata

Ascoli Piceno, 22 dicembre 2024 – Sono attesi fra domani e martedì i primi risultati dell’autopsia sul corpo diMassicci, la 45enne morta la notte del 19 dicembre,dalMassimo Malavolta a seguito di un brutale pestaggio avvenuto nella loro abitazione a Ripaberarda, frazione di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto trapela, il decesso sarebbe stato causato dal dissanguamento dovuto a fratture e traumi gravissimi, che hanno provocato un’agonia prolungata. Sorge quindi il sospetto che la donna potessese soccorsa in tempo. La morte è stata approssimativamente stimata tra l’una e le due di notte, mentre l’allarme è stato dato solo alle 5:32, troppo tardi per intervenire. Sono stati i due figli piccoli della coppia ad aprire la porta d’ingresso; è stata poi forzata la porta della camera da letto (chiusa a chiave dall’interno).