Ilgiorno.it - Terrorismo: entrare con l’auto in piazza Duomo nell’area dei mercatini? Si può, ecco come

Milano, 22 dicembre 2024 – Controlli anti-rinforzati a Milano dopo l’attentato di Magdeburgo? Probabilmente sì, eppure rimangono alcuni “ventri molli” che mettono in dubbio l’effettiva efficacia dell’apparato di sicurezza. Ieri è circolata la notizia del “blocco” dei pilomat, i piloni elettronici collocati in zonaproprio per evitare i blitz delle auto-killer, rimti dai jersey in cemento. Adesso è il turno di Valerio Staffelli, inviato del programma Mediaset Striscia la notizia, scoprire un altro punto debole nell’organizzazione anti-attacchi. L’incursione L’uomo dei tapiri ha testato la qualità dell'innalzamento del livello di sicurezza promesso dal ministero dell'Interno dopo i fatti di Magdeburgo, nelle aree dedicate a eventi e manifestazioni natalizie.