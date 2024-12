Quotidiano.net - Stile di guida dolce in condizioni difficili

Ecco alcuni consigli pratici per l’inverno da parte degli esperti di Parclick.it. In particolarendo su superfici scivolose, è utile mantenere unodie controllato. Evitare frenate brusche, accelerazioni rapide o movimenti improvvisi del volante, poiché ciò potrebbe causare sbandamenti e perdita di controllo del veicolo. Se guidiamo su neve, dovremmo seguire le tracce lasciate da altri veicoli quando c’è neve sufficiente sulla carreggiata. Durante la discesa di colline è consigliabile usare marce basse per sfruttare il freno motore. Questo aiuta a mantenere il controllo del veicolo ed evitare situazioni pericolose di scivolamento. Se dobbiamo partire su una lastra di ghiaccio, dovremmo provare a partire con marce alte, con accelerazioni molto leggere, senza toccare il freno e girando il volante conzza.