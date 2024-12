Rompipallone.it - Sinner, adesso è tutto chiaro: l’ufficialità sul ‘caso clostebol’ preoccupa gli italiani

L’Italia intera sta aspettando con il fiato sospeso le novità che possono arrivare in merito alper Jannikha già attirato l’attenzione.Janniksta continuando a lavorare in vista dei prossimi impegni con il 2024, anno che l’ha portato sul tetto del mondo del tennis, che sta volgendo al suo termine. Nel mentre, tutta l’Italia sta di rimando aspettando con ansia le possibili novità riguardanti ilche ancora non trova la fine.Il numero 1 del tennis mondiale è infatti ancora in attesa della sentenza del Tas di Losanna dopo che la WADA ha presentato ricorso per la precedente assoluzione arrivata da parte dell’Itia. L’Agenzia antidoping contesta all’altoatesino la negligenza. Non la volontarietà.Il motivo? Perchési è scatenato per una pomata utilizzata dal suo ormai ex fisioterapista che poi, svolgendo il suo lavoro, ha fatto sì che l’atleta entrasse in contatto con la sostanza proibita.