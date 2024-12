Lapresse.it - Serie A, Lecce-Lazio 1-2: la decide Marusic nel finale

Latorna al successo e lo fa a spese del. I biancocelesti espugnano il Via del Mare 2-1 nell’incontro valido per la 17/a giornata diA.Il racconto del matchLa formazione di Baroni sbloccano il match nel recupero del primo tempo, grazie a Castellanos che trasforma il rigore concesso per il tocco di braccio di Guilbert sul tiro dell’argentino. Il difensore viene espulso nell’occasione. All’inizio della ripresa i salentini di Giampaolo trovano il pareggio con Tete Morente (50?), ma nelil neoentratofirma da fuori area il gol da tre punti (87?). In pieno recupero, ilcentra la traversa con Kaba. Lariscatta la sconfitta contro l’Inter e aggancia proprio i nerazzurri al terzo posto in classifica, a quota 34. I salentini restano fermi a 16.