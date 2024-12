Scuolalink.it - Regifting a Natale: sempre più italiani (giovani) rivendono i regali indesiderati

Il, ossia la pratica di rivendere inon graditi, sta vivendo un’impennata in Italia. Secondo una recente ricerca Ipsos commissionata da eBay, il fenomeno è particolarmente diffuso tra ie sembra riflettere un cambiamento culturale e di abitudini. Scopriamo di più su questa tendenza in crescita, sui motivi che spingono le persone a rivendere e sui guadagni medi. Il: una praticapiù diffusa La ricerca, condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 65 anni, evidenzia che il 15% degliha rivenduto almeno un regalo ricevuto lo scorso. Si tratta di un dato significativo, considerando che cinque anni fa la percentuale era del 7%. Gli oggetti più rivenduti includono vestiti, scarpe, accessori, articoli per la casa, libri, fumetti, gioielli e orologi, con un guadagno medio di circa 50 euro per ogni articolo.