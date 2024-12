Sport.quotidiano.net - Pontedera, Menichini tira le somme: "C’è rammarico, non delusione"

Il bicchiere mezzo vuoto dello 0-0 casalingo contro il fanalino di coda Legnago è non essere riusciti a segnare alla squadra con la difesa più debole del girone e nonostante un attacco come quello del, che al momento è il secondo più forte del girone. Un po’ per errori in fase di mira, come le tre palle gol sprecate e il rigore di Italeng calciato sul palo, un po’ per sfortuna, come il gran tiro al volo di Guidi che il portiere ospite ha deviato sul palo, tutto nel primo tempo. Il bicchiere mezzo pieno invece è il secondo ’clean sheet’ in 20 partite (prima c’era stato solo lo 0-1 di Gubbio), il primo al Mannucci, e non aver corso rischi contro una squadra che nelle due gare precedenti aveva vinto a Pescara 1-0 e perso in maniera immeritata, e con lo stesso risultato, contro il lanciatissimo Ascoli.