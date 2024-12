Ilrestodelcarlino.it - Pieralisi, 25 anni in Germania e arriva una maxi commessa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un quarto di secolo e non sentirlo.festeggia il 25esimoversario della propria presenza in, sottoscrivendo un importante accordo con una delle maggiori aziende chimiche a livello mondiale. Un contratto di prim’ordine, dal valore di oltre un milione di euro, che consiste nella seconda fornitura della centrifuga più grande cheabbia mai realizzato. Sarà infatti la gemella di quella targata sempregià in dotazione all’azienda chimica, la multinazionale Lyondell Basell che ha sede a Rotterdam e centri amministrativi a Houston, Hong Kong e Londra, e che ha mostrato le sue elevatissime performance. Sarà usata nello stabilimento di Francoforte per il processo di produzione del polietilene per applicazioni farmaceutiche e alimentari, nonché per pellicole e altri imballaggi.