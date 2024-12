Open Arms I vescovi la prendono malissimo E si scagliano contro i giudici | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'assoluzione di Matteo Salvini «perché il fatto non sussiste» è anche una brutta sconfitta deiitaliani. Che come tale l'hanno presa: dunque. La prima pagina di Avvenire di ieri, con quel titolone sull'«Ardua sentenza», accanto a un editoriale che non avrebbe sfigurato su Repubblica (sinistre somiglianze, ieri, tra le tesi dell'uno e dell'altra), è lì a dimostrarlo. Di certo è una linea coerente. All'epoca, la Conferenza episcopale italiana era stata in prima fila nello stigmatizzare il comportamento dell'allora ministro dell'Interno. Erano i giorni dell'agosto 2019, quelli in cui il comboniano Alex Zanotelli, commentando il braccio di ferro di Salvini con le navi delle ong, disse che «non ci si può dichiarare cristiani e votare Lega», e dalle gerarchie della Chiesa nessuno intervenne per spiegare a lui e ai fedeli quanto bestiale fosse quella scomunica alla vaccinara (tutto fa credere, semmai, che molti condividessero).