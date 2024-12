Lanazione.it - Obiettivo fare punti: "Gioco senza paura"

: chiudere nel migliore dei modi il 2024. Ultima partita del girone di andata in serie D per la Zenith Prato, che oggi pomeriggio alle 14.30 sarà ospite sul campo blasonatissimo del Piacenza Calcio. Guardando la classifica del girone D di serie D quello odierno è a tutti gli effetti uno scontro diretto per provare ad evitare i play out, con i piacentini a quota 17e i pratesi poco più indietro a quota 15. Attenzione però a sottovalutare il Piacenza, squadra costruita perun campionato molto diverso da quello attuale e piena di giocatori di talento, che evidentemente non stanno rendendo come ci si sarebbe aspettati. Sul fronte opposto la prima squadra di via del Purgatorio sembra aver trovato ultimamente la quadra e una certa solidità per poter guardare con più ottimismo alla seconda metà di stagione, venendo peraltro dal bel pareggio ottenuto contro l’Imolese.