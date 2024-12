Secoloditalia.it - NU’ Trattoria Italiana dal 1960 – Acuto

NU’dalVia Prenestina, 27 – 03010Telefono: 0775/56372Sito Internet:Tipologia: tipicaPrezzi: antipasti 10/14€, primi 12/14€, secondi 16/22€, dolci 8€Chiusura: da Lunedì a Mercoledì. A pranzo Giovedì e Venerdì. Domenica seraOFFERTAIn questaposta al pianterreno della casa che al secondo piano ospita il celebre ristorante gourmet Colline Ciociare, il cuciniere Salvatore Tassa propone una cucina di sostanza che ama giocare con i piatti della tradizione in ricette sempre interessanti. E dire che il menù, di primo acchito, può lasciare deluso l’avventore in quanto è molto scarno, ma all’arrivo della simpatica moglie dello chef si viene a conoscenza di alcuni fuori carta rigorosamente ispirati da una logica di stagionalità; esiste pure un percorso degustazione a 50 euro (5 in più dello scorso anno).