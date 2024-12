Pianetamilan.it - Milan, Leao: è elongazione. Chi gioca al suo posto? Ecco cosa filtra sull’infortunio

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', per Rafaelsi tratta di unaal flessore sinistro con un controllo fra una settimana per un nuovo esame strumentale. Una risonanza dalla quale si capirà meglio la possibilità di avere Rafa a Riad per la sfida con la Juventus del 3 gennaio, per la semifinale della Supercoppa Italiana. Sicuramente il portoghese salterà la sfida con la Roma di domenica 29 dicembre. Ogni giorno, scrive il quotidiano, sarà cruciale per capire la sua disponibilità in Supercoppa. Al momento sarebbe difficile sbilanciarsi in una proiezione. Da quanto, si tratterebbe di un’abbastanza lieve, e quindi si farà di tutto per rimetterlo in sesto, ma allo stesso tempo la situazione resta un grande punto interrogativo. Secondo la rosea,sarebbe comunque a rischio per la gara contro la Juventus.