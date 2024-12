Sport.quotidiano.net - Mentalità Pobega: "Vincere deve essere un’abitudine per noi"

A segno con la Juventus, in un match che per lui ha significato derby. A segno all’Olimpico, da ex. "Peccato siano finite le partite a Torino, visto che in questa città segno sempre". Ride e scherza, Tommaso, premiato come uomo partita. Ride e scherza dopo il triplice fischio, ma nel corso della partita fa tremenamente sul serio, sfiorando la rete con un tiro da fuori che colpisce la traversa e si ferma sulla riga: "Scherzi a parte, vittoria importantissima". Segnale di forza, ancor di più dopo l’errore dal dischetto di Castro, che manda fuori giri i rossoblù nel primo tempo. Una partita così, poco tempo fa, il Bologna non l’avrebbe vinta. O, peggio, avrebbe rischiato di complicarsela. Non più, non ora. Il Bologna la riprende, la domina e la vince nella ripresa, come con la Fiorentina: "Abbiamo fatto una bella gara e portiamo a casa i tre punti.