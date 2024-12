Superguidatv.it - Lorenzo Spolverato lascia Shaila Gatta, al Grande Fratello: “Mi sono innamorato, ma…”

Leggi su Superguidatv.it

I telespettatori fan disi dicono sorpresi, nel web, alla luce della rivelazione di, che ha scelto di dire addio a. La lovestory dei due gieffini più chiacchierati del reality show di Mediaset é ormai giunta all’epilogo. E, in un nuovo intervento, il modello non lesina dichiarazioni sui motivi della decisione, poi confermati dalla stessa ex Amici.: la scelta inaspettataCosì come emerge tra le immagini del gioco della Casa più spiata d’Italia, finite tra i trend topic in tendenza sui social,ha capito di non essere compatibile con. Da qui, nasce l’inaspettata decisione, dire l’ex allieva ad Amici di Maria De Filippi. Una scelta che l’ex velina mora di Striscia la notizia sembra intanto accettare seppur non condividendola,ndo intendere – in una prima reazione al GF- che a 30 anni desidera al costruzione di una storia seria.